عمر جابر: نتطلع لتحقيق الفوز وحسم التأهل

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن رحلة سفر الفريق إلى أنجولا لملاقاة ساجرادا كانت شاقة واستغرقت ٧ ساعات تقريبا .

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ساجرادا الأنجولي : "خسرنا أخر مباراة في الدوري أمام المصري البورسعيدي ومواجهة الأربعاء مهمة جداً، ويجب أن نحقق الفوز فيها لحسم التأهل، وسنواجه فريق جيد وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء".

وتابع عمر جابر :"إدارة النادي وفرت لنا طائرة خاصة سهلت الأمور على الفريق ، ومباراة ساجرادا المقبلة مهمة للفريق وللجمهور ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحسم التأهل".

وأضاف قائلاً:"تعرضت لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري، والجهاز الطبي يقوم بمجهود كبير معي ومع أحمد مصطفى "زيزو" لتجهيزنا للقاء بطل أنجولا".

وواصل :"كنا نتمنى تحقيق الفوز أمام المصري ولكن التوفيق لم يحالفنا، والجميع حزين بسبب الخسارة ولكننا أغلقنا هذه الصفحة وتركيزنا حاليا على الفوز في لقاء ساجرادا".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

