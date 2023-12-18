الأهلي وفلومينينسي.. انطلاق صافرة أحداث مباراة نصف نهائي المونديال

انطلقت منذ لحظات صافرة مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية التى تقام على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، بين الأهلي ونظيره فلومينينسي البرازيلي.

ويلعب الأهلي بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.



وجاء تشكيل فلومينينسي البرازيلي كالتالى:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.