سفيرة البحرين في القاهرة تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على ثقة الشعب المصري، والتي توجت بإعلان فوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المصرية، متمنية لفخامته التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة العظيمة في رئاسة جمهورية مصر العربية.

وأكدت السفيرة على العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهة إلى ما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من مستويات متقدمة في مختلف مساراته بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد ، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مشيدةً السفيرة بالمظهر الحضاري والأجواء الديمقراطية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية المصرية.