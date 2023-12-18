قرية ساو بديروط.. حادث مأساوي يسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على الطريق الدائري مركز ديروط بأسيوط. حيث تعرضت قرية ساو في مركز ديروط لحادث مأساوي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين. حيث تم تحديد هويات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، حيث كان "رضا. ع. ع" يبلغ من العمر 50 عاماً و "كريمة. م. ن" تبلغ من العمر 53 عاماً.

وفي نفس السياق، تعرّض "عمر. إ. ك" و"حمدية. ع. م" لإصابات جراء الحادث، حيث نقلوا إلى المستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم. يذكر أن جميع المصابين والضحايا كانوا يقيمون في قرية ساو.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن اصطدام سيارة مجهولة الأرقام بتوك توك على الطريق الدائري. مع قتلى وجرحى.

وبدأت التحقيقات للكشف عن هوية السائق المجهول وتحديد أسباب الحادث. وشاركت قوات الشرطة وفرق الإسعاف في عملية البحث والتحقيق في مكان الحادث، وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة مجهولة الأرقام بتوك توك ولاذت السيارة بالفرار.

قامت الشرطة بإجراء تحقيق مكثف للكشف عن هوية صاحب السيارة وتحديد أسباب الهروب من موقع الحادث. تم فحص كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة المحيطة بالحادث للبحث عن أدلة قد تساعد في العثور على الجاني.