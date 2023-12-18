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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

نقابة أطباء مصر
نقابة أطباء مصر

تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة، ودعت الله العلى القدير أن يوفقه ويسدد خطاه لمجابهة التحديات والصعاب الداخلية والخارجية لما فيه الخير والنفع لوطننا الغالى.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

 

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

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