نقابة أطباء قنا تسانده العاملين في قسم الأطفال بمستشفى أبو تشت المركزي

ترأس الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وفد من نقابة الأطباء ضم الدكتور حيدر عبدالحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور أنور برهامي والدكتور محمد العديسي والمستشار محمود عباس، محامي النقابة العامة للأطباء، إلي محكمة أبو تشت الجزئية وذلك لحضور قضية تهمة إهمال طبي موجهة ضد أطباء قسم الأطفال بمستشفى أبو تشت المركزي.

قال الديب، إن الوفد توجه إلي المحكمة لمساندة الأطباء في القضية التي وجهت ضدهم وهي تهمة الإهمال الطبي، لافتًا أن مساندة الأطباء والوقوف بجانبهم هو دور أصيل من أدوار النقابة لاسيما في ظل ما يقدمونه من خدمات طبية لتخفيف العبء عن الأهالي في كل الأماكن المخصصة سواء مستشفيات أو وحدات طبية أو داخل العيادات.

وأشار نقيب أطباء قنا، إلى أنه تم تأجيل القضية لمدة أسبوع وأنه يثق في نزاهة القضاء العادل ودوره، وكذلك دفاع النقابة متمثل في محامي النقابة.