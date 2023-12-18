جنايات أسيوط تحكم على مبيض محارة بـ3 سنوات لقتله شقيقته بسم فئران

قضت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط بالحكم على مبيض محارة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بتهمة قتل شقيقته باستخدام السم المخصص لقتل الفئران، ومن ثم رمي جثتها في نهر النيل بأسيوط.

وقد صدر الحكم بعد الاستماع إلى جميع الأدلة والشهود، وتمت مناقشتها بموضوعية وعدالة. وقد ترأس الجلسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، بينما تشكلت هيئة المحكمة من المستشارين روميل شحاتة وضياء الدين أحمد دهيس، وتولي زكريا حافظ وعادل أبو الريش أمانة السر.

تعود تفاصيل القضية رقم 11002 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى حادثة فظيعة حيث ورد بلاغ من قسم شرطة أسيوط ثان من غرفة عمليات نجدة أسيوط بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة فتاة طافية بأسيوط في الثلاثينيات من عمرها، والتي غرقت في نهر النيل خلف مجمع المحاكم. ومن الصعب تحديد هويتها وتم تحويلها إلى مستشفى الإيمان العام.

وقاد معاون مباحث قسم ثان أسيوط فريقا من المباحث لكشف الغموض وتحديد هوية الجثة. وتمت مراجعة تقارير الغياب وجمع المعلومات من مصادر سرية وتم اكتشاف تغيب فتاة من الوليدية وعندما اتصلوا بإخوتها للتعرف على جثتها أنكروا أن تكون الجثة لأختها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصل معاوني مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى أن الجثة تعود للفتاة، وأنكر أشقاؤها ذلك لإزالة تهمة قتلها وتوصلت التحقيقات إلى أن شقيقها مبيض مهارة أنهى حياتها بإلقاء جثتها في نهر النيل.

وتمكنت قوة مباحث قسم ثان أسيوط من القبض على المتهم، وبمواجهته بنتائج التحريات وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن المتهم قد استخدم السم المخصص لقتل الفئران وضعه في كوب عصير، مما أدى إلى وفاتها بعد تناولها تلك الوجبة المسمومة وحملها وإلقائها في نهر النيل

تم القبض علي المتهم بناءً على الأدلة الجنائية التي تم جمعها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأحالته فور انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات وتمت إحالته للمحاكمة أمام الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط. وبعد الاستماع إلى الشهود والمرافعات القانونية للطرفين، وزنت المحكمة جميع الدلائل والأدلة الجنائية المقدمة، وتوصلت إلى الحكم النهائي والذي قضي بعقوبته المشددة بالسجن ثلاث سنوات.

يعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية احترام الحقوق والحياة الإنسانية، وعقاب مناسب للجريمة البشعة التي ارتكبت. إن قتل الأشخاص والتسبب بالأذى لهم يعتبر جرمًا بشعًا وغير مقبول من قبل المجتمع، ويجب ألا يفلت المُذنبون من العقاب.

نأمل أن يكون هذا الحكم عبرة للجميع، وأن يساهم في منع حوادث مماثلة في المستقبل. إن حماية حقوق الأفراد والحفاظ على سلامة الجميع يجب أن تكون من أعلى الأولويات القانونية لأي مجتمع.