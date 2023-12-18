تكريم حفظه القران الكريم وأوائل الطلاب بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط

شهد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية، اليوم الاثنين ١٨/١٢/٢٠٢٣، طابور الصباح بمدرسة السادات الإعدادية، يرافقه مؤمن عبدالموجود فارس رئيس قسم الاتصال السياسى وإدارة الأزمات ووحيد الكيلانى رئيس قسم التخطيط والمتابعة و أحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

وتم تكريم حفظه القران الكريم وتكريم المتفوقين فى مسابقة أوائل الطلاب فى طابور الصباح.

وقال صقر، فى كلمته يأتى هذا التكريم من أجل حث الطلاب على التفوق والاجتهاد ، وعبر فيها عن امتنانه وشكره لأولياء الأمور الذين لم يدخروا جهداً في رعاية أبنائهم المتفوقين وتقديم كل سبل العون لهم، كما هنأ الطلاب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد، وحثهم على مواصلة توفقهم الدراسي لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، مؤكداً على أنه تم تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق.

واختتم طابور الصباح بتكريم المعلمين الذين يبذلون جهداً في الأنشطة التربوية وكذلك معلمى المواد المشرفين على مسابقة اوائل الطلبة وذلك لمجهوداتهم المبذولة.