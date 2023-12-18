السفير خليل الذوادي عن اللغة العربية: تقاوم الزمن لما فيها من خير

في اليوم العالمي للغة العربية ..

قال السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي أن من فهم لغة قوم تعاون معهم، لافتا إلي أهمية اللغة العربية وضرورة انتشار تعليمها على مستوي العالم ، مثل انتشار اللغة الإنجليزية واللغات الأخري، وذلك لأهمية إنشاء تكتلات تعاونية بين دول العالم وبعضها لبعض لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بمقر الأمانة العامة، بالقاهرة بحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والأمناء العامين المساعدين السفير خليل إبراهيم الذوادي، والسفير حسين الهنداوي، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.

وأكد الذوادي ان اللغة العربية بفضل الجهود الدبلوماسية أصبحت ضمن اللغات الرسمية التي تتكلم بها شعوب الأمم المتحدة ومعترف بها في اليونسكو كلغة للفن والشعر، لافتا الي تطلع بعض الدول بأن يكون لها مجمع اللغة العربية للحفاظ على اللغة وفهمها واستيعابها، مؤكدا على ضرورة ان يفتخر الشباب باللغة العربية، موضحا انها لغة حية قوية، وأنها وأن ما يميزها أنها لغة القرآن الكريم.

ودعا السفير الذوادي إلى تضافر الجهود والعمل المشترك للحفاظ على اللغة العربية وتركيباتها ومفرداتها ، التي اخذ منها في جميع مفردات اللغات الاجنبية الاخرى ، مؤكدا ان اللغة العربية تقاوم الزمن لما فيه الخير للعلوم والآداب والثقافة ولما يؤسس التعاون المنشود بين الدول العربية.

وشددت السفيرة هيفاء بضرورة تزويد الأجيال القادمة من هذا الإرث الحضاري العريق ليظلوا على صلة به ويحافظون عليه، وذلك توعيتهم بأن اللغة العربيّة من أقدم اللغات التي لا تزال تتميز بخصائص تراكيبها، وصرفها، ونحوها، وأدبها، وكذلك خيالها، هذه فضلاً عن تمكن اللغة العربيّة من التعبير عن جوانب العلم المختلفة.

وقالت هيفاء في الوقت الذي تمر به المنطقة العربية بتحديات كبرى وخاصة قطاع غزة وما تفعله قوات الاحتلال من أبشع صور القتل والدمار والتشتيت للشعب الفلسطيني ، يستهدف الاحتلال الصهيوني طمس الهوية الفلسطينية واحلالها بمستوطناتهم وثقافاتهم، ولكن لن تنسلخ الهوية الفلسطينية عن الهوية العربية فان فلسطين هي جزء من الأمة العربية باحتوائها على التاريخ والتراث وهي مهبط للأديان السماوية، فإن الحفاظ على الإرث التاريخي للامة العربية ضروري واللغة العربية تراث عريق ينبغي الحفاظ عليه من اي محاولات لطمسه والعمل على تمكينه وانتشاره، بما في ذلك الهوية والتراث الفلسطيني.

