مباحثات مصرية مالطية فى مجال النقل الجوى.. وزير الطيران يبحث مع سفير مالطا استئناف الرحلات لتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين البلدين

«عباس»: قوة وتميز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وخاصة صناعة الطيران

«روبرتو بيس»: نتطلع لدعم أطر التعاون الثنائى على كافة المستويات وتعزيز سبل الاستفادة من الخبرة المصرية

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالسفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بسفير مالطا والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة وتميز العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وبخاصه فى مجال النقل الجوى.

الفريق محمد عباس

هذا وقد تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمُتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين لتعزيز سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان على العمل المشترك فى كافة المجالات، لا سيما فى مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنمية الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجارى والاقتصادى فيما بينهما.

وزير الطيران وسفير مالطا خلال المباحثات الثنائية

ومن جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائى على كافة المستويات، خاصة فى مجال الطيران المدنى وتعزيز سبل الاستفادة من الخبرة المصرية؛ خاصة فى ضوء رؤى الحكومة المصرية، مشيدًا بالطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، لا سيما فى مجال الطيران المدنى.