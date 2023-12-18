موعد فتح باب التقديم للتعليم المدمج في جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، موعد التقديم في التعليم المدمج لحجز استمارة اختبار القبول.

وحدد مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، لفتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 للحصول على البكالوريوس / الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

وأوضح مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

برامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

ويشمل مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عدة برامج دراسية، وهي برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين) في كلية التجارة.

وفي كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة: برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.

وفي كلية الآداب جامعة القاهرة، يتاح برامج الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وبرنامج الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وبرنامج الاجتماع التطبيقى، وبرنامج النشر و الحفظ الرقمى.

أما كلية دار العلوم في جامعة القاهرة فتتيح برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية ضمن التعليم المدمج.

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة

يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس، وليسانس) ببرامج التعليم المدمج في جامعة القاهرة بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني. يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج في جامعة القاهرة بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني. يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج في جامعة القاهرة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل. يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول في مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج