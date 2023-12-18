النائبة حياة خطاب تهنئ الرئيس السيسي وتؤكد: نسبة المشاركة في الانتخابات غير مسبوقة

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن نسبة الاقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووصلت إلى 66.8 % جاءت تاريخية ، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية تعد بمثابة الاستحقاق الديمقراطي الانجح منذ 2011 على كافة المستويات من التنظيم والمشاركة والتعددية.

وهنأت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصوله على ثقة المصريين وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت لصالحه بلغت 89.6 %.

وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى أن الدولة المصرية ومؤسساتها نجحت في تنظيم وإدارة هذا الاستحقاق الانتخابي بنزاهة واحترافية شديدة، مشيدة بما بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات من مجهودات وكذلك التسهيلات التي وفرتها من أجل التيسير على المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وقالت النائبة حياة خطاب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي باحترافية شديدة وهو ما أدى إلى الوصول إلى نسب المشاركة غير المسبوقة والتاريخية ونجاح الشعب المصري في فرض إرادته من خلال صناديق الاقتراع، في ظل انتخابات تعددية .

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الإعلام المصري تعامل هو الأخر باحترافية شديدة في تلك الانتخابات، من خلال اتاحة الفرصة لكافة المرشحين في الظهور والاعلان عن برامجهم الانتخابية، وكذلك تغطية كافة الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية التي عقدها المرشحون خلال فترة الدعاية بالانتخابات الرئاسية.