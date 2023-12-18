رئيس الكتلة الديمقراطية السودانية: يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

دولة تشاد

هنأ جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، ورئيس تحالف قوي الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية السودانية”، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال الجعفر، إن نجاح الرئيس السيسي يؤكد على ممارسة الاستحقاق الانتخابي المصري في ظروف صعبة، أثبت حرص الدولة المصرية على أداء واجباتها وتعزيز وتمتين حقوق الشعوب.

وأضاف نائب رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، أن يطيب لنا أن نبعث إلي فخامتكم خالص التهاني، القلبية بمناسبة هذا الفتح المبين، والانتصار المبهر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي جرت في بلادكم مؤخرًا، وقد أثلج صدورنا نجاح التجربة الانتخابية في هذه الأجواء.

وأوضح ورئيس تحالف قوي الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية السودانية”، أن الشعب المصري منح لقيادتكم الحكيمة ثقة كبير ودعم، وهذا يدل على الوعي السياسي المصري، والحسن السليم، والأمل في استمرار مسيرة التنمية، والاستجابة للتحديات الكبرى التي تحدق لا ببلادكم فحسب، بل والمنطقة العربية التي تعول عليكم وأشقائكم الرؤساء في تجنيبها الويلات.

وأثني رئيس الكتلة الديمقراطية السودانية، بدور والموقف الثابت والمساندة والدعم للشعب السوداني الذي يمر بظروف عصيبة، مجددًا شكره لجمهورية مصر الشقيقة على الدعم والتضامن مع الشعب السوداني فى هذه الظروف الاستثنائية.

واختتم بيانه بتأكيد علي متانة العلاقات التاريخية والمتميزة، التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال البدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".