محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي: أتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات لمصر

وجه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات العربية المتحدة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة".

يأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

الرئيس الفلسطيني يُهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) اليوم الاثنين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال أبومازن ، في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس السيسي : "يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة نجاحكم بالانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصري الشقيق ، بانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة ، وهو ما يمثل استكمالا لمسيرتكم البناءة ، ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات الهامة ، وحفاظا على مكتسبات مصر ودورها الرائد عربيا وإقليميا ودوليا، وانشغالها بقضايا الأمة ، وفي مقدمتها وقوفكم بثبات إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة في الحرية والاستقلال والدولة، خاصة في هذه الأوقات الصعبة".

وجدد الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه والشعب المصري الشقيق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعلى جهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أبومازن: "نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما تصبون وشعبكم إليه، من أهداف وتطلعات، ونحن على ثقة بأن مصر ستشهد خلال فترة رئاستكم الجديدة، المزيد من التقدم والازدهار".