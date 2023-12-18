غرفة صناعة الحبوب تكشف أسعار الأرز في الأسواق

شهدت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد موجة من الانخفاض بلغت نحو 2000 جنيه.

سعر الأرز الشعير

وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر الأرز الشعير الرفيع الحبة يتراوح بين 17،500 جنيه و17،700 جنيه للطن الواحد، فيما يتراوح سعر الطن الواحد من الأرز الشعير عريض الحبة بين 18،500 جنيه و18،700 جنيه.

وأضاف شحاتة، أن أسعار الطن الواحد من الأرز الأبيض الرفيع الحبة تتراوح بين 27،000 جنيه و27،500 جنيه، فيما بلغ سعر الأرز الأبيض العريض الحبة بين 29،000 جنيه، و29.500 جنيه للطن الواحد.

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض الرفيع الحبة بلغ 17،5 جنيه، في حين بلغ سعر الأرز العريض الحبة نحو 18،5 جنيه.

وطالب شحاتة، بضرورة استمرار العمل على استقرار أسعار الأرز وتوفيره للمستهلكين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وضبط الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أزمة رئيسية في أسعار الأرز، وأن هناك اكتفاء ذاتي من السلعة وليس هناك نقص في المعروض.