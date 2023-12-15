بعد قرار استيراده.. مواصفات الأرز الهندي الأبيض وقيمته السعرية المتوقعة

الأرز من أكثر السلع الغذائية الأساسية التي تبذل الدولة المصرية بكافة أجهزتها جهود مكثفة لتوفير هذه السلع للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم، ومن بين الجهود المبذولة قرار استيراد أرز هندي أبيض طبيعي.

الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت بالأمس الخميس 14 ديسمبر 2023 عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل توفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وفي وقت سابق أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم استيراد أرز هندي وسيتم طرحه بسعر 20 جنيهاً للكيلو، خاصة بوجود فرق كبير بين سعر السلع على بطاقات التموين وبين فارق التكلفة الفعلية للسلع يؤدى إلى سوء التعامل مع السلع وعدم وصولها للمواطن.

فوائد الأرز الهندي البني والأبيض الصحية:

تحتوي معظم أنواع الأرز ، وخاصة الأرز الأبيض ، على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، أما الأرز البسمتي فهو أقل بكثير على المقياس، مع وجود مؤشر نسبة السكر في الدم بين 50 و 58 ، فإن الأرز البسمتي هو غذاء منخفض إلى متوسط ​​نسبة السكر في الدم، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، يمكن أن تكون أجزاء صغيرة من أرز البسمتي جزءًا من نظامك الغذائي الصحي.

بالإضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، يمكن أن يحتوي الأرز البسمتي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف - فقط تأكد منمراجعة الملصق الغذائي. يمكن أن يساعد تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الألياف إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، الألياف الموجودة في أرز البسمتي قابلة للذوبان ،مما يعني أنها تضيف كتلة وتساعد في نقل الفضلات على طول الجهاز الهضمي.

كما يرتبط تناول الحبوب الكاملة مثل أرز البسمتي البني بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، تساعد الحبوب الكاملة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.