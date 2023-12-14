الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق المصرية اليوم الخميس

الارز
الارز

سعر الأرز.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأرز خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الاسواق المحلية والمصرية، عقب تسجيل زيادة حادة خلال تعاملات أمس، بالنسبة للأبيض، ما بين 300 إلى 1400 جنيه، وسط ارتفاع بالطلب في الأسواق.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الارز خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الأرز لدى تجار الجملة اليوم الخميس

الارز

أرز الشعير

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 19.400 جنيه للطن.

 

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 18.900 جنيه.

 

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 30.000 جنيه للطن.

 

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، 29.000 جنيه للطن.

 

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 30 جنيهًا للمستهلك.

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