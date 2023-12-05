لوحة شرف الجامعة الألمانية بالقاهرة تتزين بأحدث كوكبين ضمن قائمة فوربس2023

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة اختيار اثنين من أبناء الجامعة الألمانية بالقاهرة في قائمتها السنوية للمبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين لعام 2023 ممن يحدثون تأثيرًا في العديد من المجالات.

برز اسم هذان الشابان محمد إيهاب وعمرو قوشتي خريجي كلية هندسة وعلوم المواد عام 2018 دون سن الثلاثين في صدارة فئة التجارة الألكترونية والتمويل.

وجاء اختيار أولهما عمرو قوشتي ضمن القائمة كشريك مؤسس شركة (In Your Shoe) التي انشائها بالتعاون مع عز الدين طارق وهي شركة متخصصة في بيع الملابس والإكسسوارات ، بدأت أولى خطواتها عام 2018 بأنتاج الجوارب ذات التصميمات المرحة والمبهجة ومن ثم توسعت في تصميم منتجات تحوى أفكار مبدعة وخلاقة تسمح للشباب بالتعبير عن انفسهم من خلال " الموضة " حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية كشركة للأزياء تقدم انواع مختلفة من المنتجات منها : الملابس الرياضية، والسباحة، وحقائب الوسط، والقبعات، وحافظات اللابتوب، بالإضافة للملابس الخاصة بالشباب والفتيات ، وتمتلك حالياً ما يقرب من 75 خط إنتاج وعدد7 متاجر بيع للملابس في مصر ، كما باعت الشركة نحو 400 ألف قطعة في 20 دولة أغلبها في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وثانيهما، محمد ايهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق Entlaq التي تم تأسيسها بشراكة رباعية مع عمر رزق – منة الله زغلول - اية اسماعيل عام 2022 وتختص بدعم رواد الأعمال و الشركات الناشئة ، و تضم فريق عمل في مجالات ريادة الأعمال والإعلام والعلاقات العامة والاستثمار والعلاقات الحكومية والاستشارات والتدريب والتطوير.

تهدف شركة انطلاق لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال مساعدتهم على استدامة شركاتهم وبناء قدرات فريقهم وتمكينهم من الحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية لتنمية حجم أعمالهم ودعم توسع الشركات العالمية في السوق المصري عن طريق مسرعة أعمال انطلاق وخدمات انطلاق للاستشارات.

ونجحت الشركة خلال تلك الفترة أن تضم في محفظتها خمسة وعشرون شركة في القطاعات المختلفة يقدر حجم تقييم تلك الشركات بمبلغ مليار دولار، علاوة على ذلك استطاعت شركة انطلاق ان توسع علاقاتها في 7 دول وعمل أكثر من خمس و ثلاثون شراكة إقليمية ومحلية تأتي على رأسهم التعاون مع منتدى شباب العالم والشركاء الإقليميين بمبادرة ريادة الأعمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ)..

ومنذ تأسيس "انطلاق" ، كانت الأهداف الرئيسية للشركة توفير منظور ونهج فريدين لمناخ ريادة الأعمال من وجهة نظر الجهات الحكومية والمستثمرين و رواد الأعمال ، في ظل النجاحات التي حققها قطاع ريادة الأعمال المصري خلال السنوات السابقة و بعد دراسة إحتياجاتهم ، قامت شركة انطلاق بوضع استراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية هم العمل على زيادة الوعي ومناقشة المقترحات الخاصة بأطر السياسات المبنية على الأدلة التي تعتمد على الحوافز والعمل على مشروعات تركز على إتاحة البيانات والأدوات التحليلية مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى برنامج مسرعة الأعمال لدعم الشركات الناشئة في جميع مراحل النمو وبالأخص تلك التي تعمل في القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وأخيراً تعزيز الوعي تجاه مفهوم ريادة الأعمال ودمج الشباب من الجامعات بالإضافة لدمج السيدات أيضا لتحقيق المساواة.

اختيار 145 مبدع في قائمة فوربس

وضمت قائمة فوربس هذا العام اختيار 145 مبدع ومبدعة من 22 جنسية مختلفة ممن أحدثوا تأثير في فئة العلوم والتكنولوجيا ، فئة التجارة الإلكترونية والتمويل ، فئة التأثير الاجتماعي ، فئة الترفية ، وتم إنتقاء الفائزين بالاعتماد على معايير عديدة ومختلفة منها مدى تأثيرهم على الصناعة والسوق والتأثير المجتمعي، وفرص النمو مستقبلًا ، حجم التمويلات، والجوائز التي فاز بها المرشحون، والإيرادات وقيمة الصفقات التي حققوها وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد العملاء، والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن فخرها بتقدم لمصر و العالم جيل من الشباب الواعد المسلح بالعلم و الخبرة العملية ما ساهم في تصدرهم العديد من المراكز المتقدمة ضمن القوائم العالمية وهم مازالوا في مقتبل العمر ، فهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار خريجي الجامعة في قائمة فوربس.

فقد تم من قبل اختيار الدكتور محمد البرلسي خريج كلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية و زميل باحث في جمعية الزملاء بجامعة هارفارد في مجال التعويض الجيني في قائمة الشباب المؤثرين تحت سن الثلاثين في مجال العلوم والصحة في أوروبا عام 2020 ، ومينا بخيت خريج كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "باناسيا اينوفيشن " الهادفة لتوفير بيئة مناسبة لتحويل أبحاث العلوم والتكنولوجيا إلى مشاريع ناشئة تم ادراج أسمه في قائمة فوربس في فئة الرعاية الصحية والعلوم عام 2017 ، و أحمد صباح خريج كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام عضو مؤسس و رئيس الفريق التقني لشركة سويفل وتم إدارجه وهو زملائه مؤسسي الشركة في قائمة فوربس تحت فئة تكنولوجيا المستهلك 2018 .