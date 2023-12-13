500 فرصة تدريب بالملتقى التدريبي الثاني في الجامعة الألمانية الدولية

افتتح الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ملتقى التدريب والتوظيف للعام الثاني على التوالي بالجامعة، والذي نظمه مركز التوظيف بالجامعة Career center.

وبلغ عدد الشركات والمؤسسات المشاركة ما يقرب من 60 كيان مؤسسى فى قطاعات عدة منها: الهندسة، والصناعة، والبنوك، والاتصالات، والمشروبات والأغذية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الطاقة، ومستحضرات التجميل وغيرها.

وقامت تلك المؤسسات بتخصيص ما يقرب من 500 فرصة تدريب لطلاب كليات الجامعة بجانب استعراض فرص توظيفية لخريجيها.

يأتي الهدف من تنظيم هذا الملتقى في الجامعة الألمانية الدولية كتوعية طلابية باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم لهم ، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب من خلال كبرى الجهات المؤسسية المشاركة المحلية منها والدولية، والتي تسهم فى الخطة التدريبية الطلابية للجامعة والتى تشترط ضرورة التزام الطالب بتقضية فترة تدريبة خارج أسوار الجامعة للحصول على الدرجة العلمية للتخرج وهو يعد بنداً من شروط قبول التحاق الطالب بالجامعة الألمانية.

وحظى الملتقى الأول في الجامعة الألمانية الدولية عام 2022 بفرص تدريبية طلابية في المؤسسات المشاركة تعادل 100% ما نتج عنه توفر ما يقرب من 85 % فرصة وظيفية للطلاب في نفس الشركة بناء على الفترة التدريبية التي أتموها فيها، وهو ما يؤكد بأن المنظومة العلمية التطبيقية للجامعة الألمانية الدولية نجحت في إحداث طفرة غير مسبوقة من خلال تطبيق معايير جودة التعليم العالى و تقديم مناهج وأدوات المانية متميزة تدمج ما بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي وبما يتواكب مع اهداف الخطة الوطنية للتنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتلبية لاحتياجات أسواق العمل المحلية والعالمية من خلال البرامج المستحدثة والمتطورة المتعددة بكلياتها.

كليات الجامعة الألمانية الدولية

ملتقى الجامعة الألمانية الدولية

وكليات الجامعة الألمانية الدولية هي: الهندسة ( هندسة السيارات، والروبوتات، وهندسة نظم القوى الكهربائية) كلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب (علوم الحاسب التطبيقية، وعلوم قواعد البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن تكنولوجيا المعلومات، ومعلوماتية وسائل الإعلام الدولية) وكلية إدارة الأعمال ( المالية والبنوك والمحاسبة، وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة العقارات، والتسويق الرقمي، وإدارة سلاسل الأمدادات، وإدارة السياحة و الضيافة، والأعمال الدولية) ، كلية التصميم ( تصميم الأزياء، والتصميم الصناعي)، وكلية الهندسة المعمارية (التصميم المعماري، العمارة الداخلية)، وكلية الهندسة الصيدلية (هندسة إنتاج الأدوية، والتصميم والهندسة الصيدلية، ومراقبة وضمان الجودة في الصناعة الدوائية، والتسويق في الصناعة الدوائية) ، وكلية التكنولوجيا الحيوية (علوم الصحة، التغذية وتكنولوجيا الغذاء، مستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية الصناعية)، كلية للعلاج الطبيعي التى افتتحت مع بدء العام الدراسى 2023- 2024