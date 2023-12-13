"ائتلاف نزاهة الدولي": لم نتلق أية شكاوى خلال انتخابات الرئاسة

أصدر "ائتلاف نزاهة الدولي" تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خلال عملية متابعة تصويت المصريين، والذي أوضح أنه لم تتلق غرفة العمليات على مدار أيام التصويت الثلاثة أية شكاوى أو ملاحظات من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.



الانتخابات الرئاسية المصرية



وعلى مدار أيام التصويت الثلاثة، قام متابعي الائتلاف بزيارة (2915) لجنة فرعية من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة مخصصة للتصويت، بما يمثل 25% من إجمالي اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.



وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف على مدار اليوم:



- لاحظ متابعي ائتلاف نزاهة كثافة كبيرة في معدلات المشاركة على مدار اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت، لا سيما في بعد استراحة منتصف اليوم، وسط انتظام عملية التصويت دون أية عراقيل.



- لاحظ متابعي الائتلاف وجود زيادة في المسيرات الشعبية في مختلف المحافظات التي تم زيارتها، والتي ازدادت في ثالث أيام التصويت بشكل ملحوظ، والتي تخللها وجود مظاهر احتفال بالمشاركة في عملية التصويت، ولاحظ الائتلاف تكرار نفس المشاهد في محافظات الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، بني سويف، الغربية.



- لاحظ متابعي الائتلاف مشاركات كبيرة في لجان الوافدين وخاصة في محافظات "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، والتي ساهمت في تيسير عملية تصويت المغتربين في المحافظات المختلفة.



- لاحظ الائتلاف وجود تيسيرات معقولة لمساعدة تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف اللجان الانتخابية التي تم زيارتها، مع تجاوب رؤساء عدد من اللجان الفرعية مع بعض الناخبين كبار السن، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.



- أشاد متابعي ائتلاف نزاهة الدوليين بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أصوات المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك من خلال توفير بطاقات انتخابية مُصممة بطريقة "برايل".



- أشاد المتابعين الدوليين بوجود تعاون من جانب القضاة رؤساء اللجان الفرعية، الذين حرصوا على التعاون معهم وتيسير عملية متابعتهم للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.



- لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة على مدار أيام التصويت الثلاثة أية شكاوى أو ملاحظات من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.



الجدير بالذكر أن ائتلاف نزاهة يضم "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.