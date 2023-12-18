سيدة تفارق الدُنيا على يد شريك العُمر بسبب قطعة حلوى !

ينصدم الناس من حين لآخر حينما تقع جرائم دموية يكون الدافع فيها تافهاً سخيفاً لا يستحق أن تُسال الدماء من أجله، ولكن الشيطان يملك من الأساليب الملتوية ما يجعله بارعاً في تحفيز الشر في قلوب ضعاف النفوس.

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قصتنا التالية بشعة بكل المقاييس، إذ فقدت سيدة مُسنة حياتها على يد شريك العُمر بسبب قطعة حلوى، لتُضاف القصة لسجلات ثقيلة وثقت روايات إزهاق الروح من أجل اللا شيء.

قصتنا اليوم تأتينا من ولاية واشنطن الأمريكية التي ألقت الشرطة القبض فيها على ستيفين شوارتز- 85 سنة بعد أن أنهى حياة زوجته شارون شوارتز – 81 سنة طعناً بعد أن سدد لها طعناتٍ نافذةٍ.

حلوى البانكيك

البشع في القصة هو ما كشفته مجلة بيبول الأمريكية التي أكدت على أن الجريمة البشعة تمت بسبب عدم رغبة الرجل في تناول حلوى "البانكيك" التي قامت الراحلة بإعدادها له، فثار الخلاف بينهما حتى وصل لدرجة التطرف القصوى التي أسالت دماً حراماً.

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وتكشفت القصة بورود بلاغ للشرطة بشأن واقعة طعن في يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، وعلى فور توجه رجال السلطات المعنية لمكان البلاغ.

واكتشف رجال الشرطة إصابة الضحية بجروحٍ طعنية، فضلاً عن إصابة الرجل المُتهم بإصاباتٍ أحدثها هو بنفسه، وتم نقلهما للمُستشفى.

وأشار التقرير إلى أن الضحية السيدة فارقت الحياة بمُجرد وصولها للمستشفى، فيما تماثل المُتهم للشفاء وتم توجيه تهمة إزهاق الروح من الدرجة الثانية فضلاً عن حيازة السلاح.

وستشكف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الواقعة البشعة، وستكشف كيف ستقتص منظومة العدالة لروح المجني عليها.

وستكشف الأيام أيضاً تفاصيل أكثر عن علاقة المجني عليها بالجاني في الأيام الأخيرة، وكيف تفاقمت الأمور بينهما لهذا الحد.

وتفتح واقعة مثل هذه الوقائع الباب أمام فتح باب المُناقشات المُجتمعية من أجل رفع الوعي لدى المُتزوجين تجاه كيفية حل مشاكلهم دون اللجوء للحلول العنيفة التي تتسبب في كوارث.

وتفتح الواقعة أيضاً الباب أمام مُناقشة ضرورة تحسين قدرات الأفراد على الدفاع عن نفسهم في حالة الضرورة، وذلك لوقاية أنفسهم من التعرض للاعتداء البدني المُهدد للحياة دون اغتنام فرصة المقاومة.