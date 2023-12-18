بيطري الشرقية يُحصن 442 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الرابع من الحملة بتحصين ٤٤٢ ألف و ١٣٣ رأس ماشية، مابين تحصين ٢٢٢ ألف و ٤٩٥ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية.

وأشار إلى أنه تم تحصين ٢١٩ ألف و ٦٣٨ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ٨٦٣٦ رأس ماشية.

ولفت إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٣١٢٧ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.