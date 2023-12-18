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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاجل.. نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

إنتهت منذ لحظات مراسم سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

 

نتائج قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

 

وجائت النتائج كالتالي:

- لاتسيو يلاقي بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري الأبطال
- كوبنهاجن يلاقي مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري الأبطال
- لايبزيج يلاقي ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- آيندهوفن يلاقي بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري الأبطال
- إنتر ميلان يلاقي أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- باريس سان جيرمان يلاقي ريال سوسييداد في ثمن نهائي دوري الأبطال
- نابولي يلاقي برشلونة في ثمن نهائي دوري الأبطال
- بورتو يلاقي آرسنال في ثمن نهائي دوري الأبطال
 

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