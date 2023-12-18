الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم العقارات

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 18-12-2023، بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.

وهبطت أسهم العقارات 0.9 بالمئة فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 بالمئة بدعم من صعود 4.3 بالمئة لسهم فودافون بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا.

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس، مما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو.

وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين (بيانات التضخم) في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، فضلا عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات 1.7 مليار جنيه، يأتي هذا قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 25289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 30489 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 10765 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 5526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 8007 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6642 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.