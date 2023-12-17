البورصة تربح 9.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاحد بصورة جماعية مدعومة بمشتريات مصرية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 9.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.682.9 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوي 24792نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى5450 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7877نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 252 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.8 مليار جنيه.