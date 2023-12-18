الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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"الري" تعلن انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات السد الإثيوبي

وزير الري خلال الاجتماع
وزير الري خلال الاجتماع

انطلقت صباح اليوم الإثنين، في أديس أبابا الجولة الرابعة، من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا، وذلك فى إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر .

أكد المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى ، أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية ، ويحقق فى الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

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