رئيس قناة السويس يطمئن المصريين بعد حوادث البحر الأحمر (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثر المجرى الملاحي بالأحداث الجارية في باب المندب والبحر الأحمر من قبل الحوثيين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن نحو 55 سفينة مرت من طريق رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة بنسبة 2% من عدد السفن التي مرت، مضيفًا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور نحو 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.

التحويل من قناة السويس ليس سهلا

وأكد أن قرار التحويل ليس سهلا ويستغرق وقتا لنقل البضائع، لافتا إلى أن قناة السويس تستمر فى التطوير والتحديث، ودائما هناك عمليات مسح بخطة منظمة.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، عن تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا، إثر هجوم جوي عندما كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب، وتعرضت لهجوم بمقذوف أدى لسقوط إحدى الحاويات في البحر واشتعال حريق في السفينة.

وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض إحدى السفن لحادث جديد، وأنها تحقق في بلاغ عن حادث شمال ميناء المخا في اليمن قرب باب المندب.

وحذرت الهيئة السفن والإبلاغ عن أي اشتباه.

وأعلنت جماعة الحوثيين ، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة واستهدافها بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وأوضح الحوثيون أنهم منعوا مرور سفن عدة كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية.