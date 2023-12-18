بولندا تستقبل 23 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، وصول نحو 23 ألفا و600 لاجئ، قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 77ر17 مليون شخص.

وذكرت الوكالة بحسب راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 32 ألفا و800 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 98ر15 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أن المفوضية الأوروبية خلال الأيام القادمة ستبدأ عملية تقييم مدى امتثال التشريعات الأوكرانية لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

". وأشار زيلينسكي في خطاب للأمة -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم الأوكرانية إلى أن ما سيبدأ رسميًا خلال الأيام المقبلة بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية حول التشريعات يُسمى "عملية الفحص".

وأوضح زيلينسكي أن السلطات الأوكرانية تستعد حاليا للعمل على الإطار التفاوضي الخاص بالبلاد، والذي من المتوقع أن يتم تشكيله في الربيع، وذلك ضمن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "عملية التفاوض لن تكون سهلة، لكن الشيء الرئيسي هو أننا قررنا بشكل تاريخي أن أوكرانيا ستكون دائما جزءا من البيت الأوروبي المشترك.

و صرح الخبير الاقتصادي أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه إذا توقف الغرب عن دعم أوكرانيا العام المقبل، فسيتعين علينا الانتقال إلى خطة بديلة.

وأوضح أوستينكو: إذا لم يكن هناك دعم في الأيام الأولى من شهر يناير، فهذا يعني أننا بحاجة إلى الانتقال إلى الخطة البديلة. قد تكون الخطة البديلة متعددة المستويات، لكنني أعتقد أنه في المرحلة الأولى سيكون اللجوء إلى السوق المحلية كافيا لاقتراض رأس المال، وفقا لـ روسيا اليوم.

ووفقا لمستشار زيلينسكي، من غير المرجح أن توافق وزارة المالية الأوكرانية على هذه التدابير، وأضاف الخبير أنه مع ذلك، فإنها قد تسمح للوضع بالاستقرار قليلاً في بداية العام.

في الوقت الحالي، يتم حظر جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن تخصيص الأموال لسلطات كييف من قبل هنغاريا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وخمسة مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لعام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية كدعم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى 50 مليار دولار من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027