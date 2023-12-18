أستاذ علوم سياسية: مصر أوقفت مخطط التهجير من غزة لاستقرار المنطقة (فيديو)

كشف أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ووقف التهجير من غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية تتبع استراتيجية عملية على الأرض بالتزامن مع تحركها في العالم الخارجي.

وقال خلال لقاء مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، إنّ مصر لعبت دورا كبيرا ومهما في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والمعيشية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، والضغط كذلك لفتح معبر كرم أبو سالم، من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي.

وأوضح أنّ القاهرة تمكنت من إقناع المفاوض الأمريكي والإدارة الأمريكية بأنّ تهجير الفلسطينيين من غزة يعني عدم استقرار المنطقة، مشيدا بالدور المصري في تفعيل الهدنة الأولى.

تدمير مستشفى كمال عدوان في غزة

وصفت منظمة الصحة العالمية بـ"المفزع" ما لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من "تدمير فعلي" من جراء عملية للجيش الإسرائيلي، أودت بحسب الهيئة الأممية بـ"ثمانية مرضى على الأقل".

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "تم اعتقال العديد من أفراد الطواقم الطبية، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن "كثرا من المرضى اضطروا للإخلاء ذاتيا وسط مخاطر تهدّد صحّتهم وأمنهم إذ تعذّر على سيارات الإسعاف الوصول إلى المرفق".

وتابع "من بين المرضى الذين قضوا، كثر ماتوا لغياب الرعاية الصحية المناسبة، وبينهم طفل يبلغ تسع سنوات"، معربا عن "قلق شديد إزاء سلامة النازحين داخليا الذين لجأوا إلى المستشفى".

وشدّد تيدروس على أن النظام الصحي في غزة كان يعاني قبل تدمير المستشفى، مضيفا "خسارة مستشفى آخر وإن كان يعمل بالحد الأدنى، ضربة قوية".