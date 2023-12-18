الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال الإسرائيلي يفشل في تنفيذ أهدافه بقطاع غزة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

 كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أدلة فشل قوات الاحتلال في تنفيذ أهدافها في غزة.

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 قال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، إن كل المؤشرات تؤكّد أنَّ قوات الاحتلال فشلت فيما أعلنت عنه منذ بداية عدوانها على غزة، التي تمثلت في استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية، كما أنها أخفقت منذ بداية التصعيد في إضفاء شرعية على هذا العدوان.

 وأوضح أن العدوان الإسرائيلي استهدف المدنيين والأطفال والنساء، مضيفًا أن أعداد الشهداء تجاوزت الـ20 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثرهم من النساء والأطفال.

 وتابع أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال بمناطق الشمال مثل منطقة الشجاعية، يؤكّد كذب رواية جيش الاحتلال بإحكام السيطرة على مناطق شمال غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أي هدف يذكر في حرب غزة.

اقتحام مستشفى العودة:

 قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى "العودة"، وذلك بعد أيام عدة من حصاره وقصفه، وقامت باحتجاز وتعرية كوادره الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى، الدكتور أحمد مهنا.

 ولفت القدرة إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية.

 وأضاف، أنّ قوات الاحتلال أبقت مدير مستشفى العودة، الدكتور أحمد مهنا، رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.

 وتابع القدرة: "نخشى أن تقدم قوات الاحتلال على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان"، وطالب المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادره والموجودين فيه.

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