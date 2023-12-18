موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. يبحث الكثير من الموظفين في القطاع الخاص، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وموعد صرف تلك الزيادة التي أقرها المجلس القومي للأجور.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ويتم زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليكون 3500 جنيهًا،بدلًا من 3000 جنيها، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج" من المادة “1" من قانون العمل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بلا استثناءات، وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقا لأحكام قانون العمل، خاصة أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.

القطاع الخاص

جدير بالذكر وجه وزير العمل مديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت لتنفيذ ما جاء فى الكتاب الدورى الخاص برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.