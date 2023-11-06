الإحصاء: 9.5٪ زيادة في الأجور للعاملين بالقطاع العام

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ارتفاع قيمة الأصول الثابتة بقطاع الأعمال العام 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 16.7٪ وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل الي 211.0 مليارجنيه عام2021/ 2022مقابل 173.6مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها 21.5٪ .

وأشار الجهاز الى ارتفاع قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهت 33.1٪ .

بلغت قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيه عام 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 32.4٪ و بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 27.6٪ .

-وبلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 32.1 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5% .