الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 9.5٪ زيادة في الأجور للعاملين بالقطاع العام

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ارتفاع قيمة الأصول الثابتة بقطاع الأعمال العام 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 16.7٪  وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع  لتصل الي 211.0 مليارجنيه عام2021/ 2022مقابل 173.6مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها 21.5٪  .

وأشار الجهاز الى ارتفاع  قيمة  صافي  رأس  المال  المستثمر  776.4مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة  قدرهت 33.1٪ .    

بلغت قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيه عام 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 32.4٪ و بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 27.6٪ .
-وبلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022  مقابل 32.1 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5% .

الجريدة الورقية