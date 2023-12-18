انخفاض الحرارة وشبورة مائية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الاثنين ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتظل الاجواء باردة ليلا على أغلب الانحاء.

ظواهر جوية تضرب البلاد



وأضافت الهيئة، هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد مثل الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى حتى السبت المقبل.

نشاط الرياح



وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر

وستكون حالة البحر معتدلة مع ارتفاع في حركة الأمواج من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وجاءت درجات الحرارة كالاتي:



القاهرة العظمى 24 والصغرى16

كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 15

المنصورة العظمى 24 والصغرى 14

طنطا العظمى 23 والصغرى 15

السويس العظمى 24 والصغرى 14

العريش العظمى 23 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 13

مطروح العظمى22 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 14

طابا العظمى 22 والصغرى 14

الاسكندرية العظمى 23 والصغرى 13