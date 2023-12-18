الشتاء يقترب.. هيئة الأرصاد الجوية تعلن اقتراب فصل الشتاء

الشتاء قرب.. كلمات قليلة أعلنت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اقتراب فصل الشتاء، والذي ينتظره الكثيرون من عشاق الأجواء الشتوية ودرجات الحرارة المنخفضة أكثر من فصل الصيف صاحب الطقس الحار والرطوبة المرتقعة.

ونشرت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مصر على اعتاب فصل الشتاء وقالت:"فصل الشتاء يقترب..أيام قليلة ويبدأ فصل الشتاء.. winter is coming".

وأكدت أنها سوف تعلن عن البيان التفصيلي لفصل الشتاء قريبًا.

قبل خروجك من المنزل تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وفي سياق أخر أعلنت الأرصاد عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، من خلال نشرتها الجوية اليومية التي تشمل درجات الحرارة بالمحافظات والظواهر الجوية المتوقعة.

ووفق هيئة الأرصاد فمن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل طفيف على أغلب الانحاء لتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، طقس لطيف نهارًا، ويكون معتدل على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن تساقط أمطار فقد يكون هناك فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد لبعض مناطق القاهرة الكبرى، بجانب وجود نشاط في حركة الرياح على فترات متقطعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر اليوم الاثنين 18-12-2023

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بنها الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في نخل الصغرى 05 العظمى 22

درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 03 والعظمى 20

درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في العلمين الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة في قنا الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 27