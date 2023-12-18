الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وستكون حالة البحر معتدلة مع ارتفاع في حركة الأمواج من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنها 23 15

دمنهور 24 15

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 23 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 26 15

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 28 18

الاسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 29 12

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادى الجديد 30 10

أبوسمبل 30 16







