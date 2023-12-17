التفتيش على التجار وتنسق مع المستهلك.. ماذا تفعل الزراعة في أزمة البصل

تواصل أجهزة الدولة في مواجة غلاء الأسعار خاصة البصل ومن بين أجهزتها وزارة الزراعة التي تبذل مجهودًا كبيرًا للحد من غلاء الأسعار حيث تقوم الوزارة بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية.



كما تقوم الوزارة بحصر اعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

تنظيم اللجان المفاجئة



ونظمت وزارة الزراعة العديد من اللجان المفاجئة للمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

ولم تقف وزارة الزراعة عند هذا الحد بل تتواصل مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في اسعارها.