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لميس الحديدي: الإقبال على الانتخابات الرئاسية غير متوقع ويتجاوز نسب اقتراع 2012

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

وصفت الإعلامية لميس الحديدي الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني بغير المتوقع قائلة: “30 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية، وهذا الرقم تفوق على عدد المصوتين في انتخابات 2012، والذي كان 26 مليونا، وعدد الناخبين حتى الآن تعدى نسبة وعددا تخطى انتخابات 2014 وانتخابات 2018”.


وتابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" قائلة: “45 % نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى ظهر اليوم، وهذا رقم ضخم جدا وأعلى عدد مواطنين شاركوا في انتخابات رئاسية تعددية في مصر”.

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ووجهت الشكر للمواطنين قائلة: “أشكر كل مصري ومصرية نزلوا إلى الانتخابات، وكل المؤسسات والأحزاب والمنظمات، ومحدش كان متوقع كثافة الانتخابات خالص”.
وواصلت: “ناس كثير كانت حاسة إن الانتخابات محسومة، ولكنها شهدت كثافة غير متوقعة”، معزية كثافة التصويت لعدة أسباب في طليعتها العمل الحزبي المنظم ساهم بشكل كبير في الكثافة غير المسبوقة في الانتخابات. 

ولفتت إلى أن لجان الوافدين التي ساهمت بشكل كبير في كثافة الانتخابات، وبطاقات الاقتراع نفدت أكتري من مرة والهيئة الوطنية للانتخابات زودتها بالبطاقات، قائلة: "أحيي الهيئة الوطنية للانتخابات على ذكاء توزيع لجان الوافدين".
وشكرت الحديدي دور الإعلام المصري في عرض برامج المرشحين، وكان هناك جدل واسع على السوشيال ميديا، وهذا يخلق مجتمعا صحي وواعي.

 

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