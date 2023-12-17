شام الذهبي ابنة أصالة تتصدر جوجل بجمالها في الأيام الأخيرة من الحمل

صور جديدة نشرتها شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، وهي في الأيام الأخيرة من حملها جعلتها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل في مصر والمملكة العربية السعودية.

ظهرت شام الذهبي وهي ترتدى فستانًا ورديا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: " يا ترى بنت ولا ولد" لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم".

وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد المنشورات لها، أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شامة.

شام الذهبي عندها 31 عاما

شام الذهبي من مواليد 1992، أي تبلغ من العمر حاليا 31 عاما، وهي ابنة اصالة من زوجها أيمن الذهبي، ولها من الأشفاء خالد الذهبي.

شام الذهبي تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد هلال 25 نوفمبر العام الجاري 2023، وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير ومن أبرزهم تامر حسني وكنده علوش ووبسمه بوسيل ورضوي الشربيني.

وكانت قد قالت شام الذهبي، إنها تمكنت من فقدان وزنها بسبب الصيام المتقطع، مؤكدةً أنها اكتشفت أن هذا النظام الأكثر تناسبًا مع جسدها.

وقالت في الفيديو الذي نشرته: "أنا خسيت حوالي 30 كيلو في سنة، وكان عندي 21 سنة لما قررت إني أخس ويكون جسمي صحي أكتر، وأنا كنت بفطر كل يوم الصبح وبطلت أفطر وبطلت أتعشى وكنت بنام وأنا جعانة، لأني اكتشفت إني لما بفطر بفضل طول اليوم يجيلي إحساس بالجوع".