أصالة تجعل "ليلة الدموع" مميزة وقبلة على اليد تتصدر تريند تويتر

صعدت الفنانة أصالة على خشبة مسرح مسرح أبوبكر سالم الليلة، والذي يقام عليها الآن حفل "ليلة الدموع 2"، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، وتعد المطربة الرابعة ومفاجأة الحفل حيث لم يكن أسمها مدرجًا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل، إلا أنها أشعلت المسرح منذ لحظة دخولها وقدمت باقة من أروع أغانيها ومازالت مستمرة حتي هذه الآن.

أصالة

هاني فرحات يقبل يد أصالة في حفل ليلة الدموع 2

فوجيء حضور حفل ليلة الدموع بصعود المطربة أصالة على المسرح لتشارك في الحفل، واستقبلها الموسيقار هاني فرحات، وقبّل يدها، معبرا عن سعادته بحضورها، ووقوفها على خشبة المسرح، في الحفل الذي يحضره عدد كبير من الجمهور.

وغنت أصالة أشهر أغانيها الحزينة مثل "آسفة" و"مابقاش أنا" و"حبيبي الأولاني" مع الفنان رامي صبري، و"خانات الذكريات".

أصالة

أصالة

إطلالة أصالة في حفل ليلة الدموع وحضور مميز لها

ظهرت الفنانة السورية أصالة في حفل ليلة الدموع 2، بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستان أبيض اللون ذو أكمام فضفاضة باللون السماوي وحزام لامع عند الخصر وتميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيط بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي وأحمر شفاه باللون الوردي الغامق، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى مع غره منسدلة بحرية.

أصالة

وانتشر هشتاج يحمل أسم "أصالة في حفل ليلة الدموع"، وتفاعل معها الجمهور بسبب إطلالتها الأنيقة، وشكلها المميز، حيث جاءت التعليقات كالآتي، " مفاجأة ليلة الدموع الفنانة اصالة"، " احلى مفاجأه وربي"، " احلي مفاجاة ايه المفاجاة الحلوة دي حبيت المفاجاة"، "احلا مفاجأة صولا"، " عظمة على عظمة هالأصالة"، "فستانها تحفه"، "ايه القمر اللي ظهر ده"، "الفخامة والأناقة والحضور الرُقي والصوت والإحساس يعني أصالة".

أصالة

والجدير بالذكر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء يزعمون فيها مشاركة الفنانة أصالة نصري في حفل "ليلة الدموع"، والذي انطلق الأن بمدينة الرياض، على مسرح أبوبكر سالم الليلة، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، والذي يشارك فيها كلا من رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية رائعة، ولم يتم تأكيد الخبر الآن من أي جهة سعودية.

أصالة

وأعلن المنظمين تأجيل الحفل لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، قائلين :"جمهورنا الغالي.. نأسف لإبلاغكم بأنه نظرًا للأحوال الجوية الممطرة وحرصًا على سلامتكم، قررنا تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2033".