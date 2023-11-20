"بكون أجمل وأنعم".. أصالة تحسم الجدل وتكشف سر غنائها حافية القدمين

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الجدل خلال الأونة الاخيرة، بعد أن ظهرت في العديد من حفلاتها الغنائية وهي حافية القدمين وذلك خلال حفل "روائع بليغ حمدي" و"ليلة الدموع 2"، لتتفاجئ بهجوم رواد السوشيال ميديا وتوجيه الانتقادات لها، إلا أنها خرجت عن صمتها تكشف لأول مرة سر غنائها حافية القدمين.

أصالة

أصالة ترد على منتقدي غنائها حافية

ردت أصالة خلال مؤتمر صحفي على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب غنائها حافية القدمين قائلة :" أغلب الأوقات أكون حافية وإذا كانت فقرة لي وسأبذل بها مجهودا قويا مع أغاني صعبة أفضل أن أكون حافية، لأني اكتشفت إنني في المنزل وحتى بالاستديو أسجل الأغاني وأنا حافية القدمين، حتى إذا كنت ارتدي حذاء رياضي أخلعه".

أصالة

وأضافت أصالة :" أحب الوقوف حافية وأنا أغني لأني جسدي يتحرك كثيرا قد لا يرى الجمهور هذه الحركة لكني أحس بها وحركتي مع المجهود في الغناء يكون أجمل وأنعم وأعلى وأنا حافية".

أصالة

وكانت قد بررت أصالة هذا الموقف من قبل خلال لقائها ببرنامج " theinsiderar"، وقالت :" لا أحب أن يؤثر أي شيء على الغناء، سواء كان ملابس أو ارتداء الحذاء الذي يصل طول كعبه إلى 12 سم، وأحب أن أركز بشكل كبير على الغناء، وأن أمتع جمهوري، ولا تهمني مثل هذه المظاهر، كما أن هذه الأمور تأخذ من تفكيري وغنائي، وبالتالي أفضل التخلص منها مباشرة، خاصة أنني أعاني من الوقوف لفترة طويلة على المسرح

رواد السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض لـ أصالة

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصالة عقب ظهورها في الحفلات وهي حافية القدمين، وكان الرواد في حالة انقسام الرواد حيث جاءت تعليقات المعارضين كالآتي، " نجمة كبيرة حضورها جميل ومبدعة في الأداء وزي العسل، ملاحظة ما حبيت إنها حافية، حفلة تكريمية لموسيقار كبير وحفل بهالضخامة كان لازم تلبس أي شي بأجرها"، " كرمال هيك لازم تلبس أي شي مش ضروري مع كعب"، "من قله الأحذية اللي عندها".

أصالة

أما عن التعليقات المؤيده لها فقد جاءت كالأتي، "أصاله تعاني من آلام في رجلها، لذلك يضايقها الشوز وقت الغناء خليك بالصوت والأداء"، "ليش هي بتغني لك برجلها؟ من متى صارت هذي ضروريات والجمهور يحسب لها حساب"، "ألف مرة قلنا أصالة فنانة بصوتها مو بشكلها ولا لبسها ولا أي شي"، "ونحن جمهور أصالة بدنا راحتها وهي هيك مرتاحة وبتغني بمنتهى الروعة وين المشكلة"، "بتمسكوا في مشاغل تافهة والله".