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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضوى محمد: هدفنا تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي

رضوى محمد لاعبة سلة
رضوى محمد لاعبة سلة الأهلي

أعربت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بالتتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة، على حساب فريق الجزيرة، بعد الفوز عليه بنتيجة 70-35 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، داخل صالة المركز الأولمبي، وأكدت أن الفريق استحق التتويج باللقب. 

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وقالت رضوى عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء ونجحن في فرض سيطرتهن بشكل كبير على الفريق المنافس، وإن التتويج ببطولة منطقة القاهرة لم يأت من فراغ بل نتاج جهد كبير طوال الموسم. 

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج ببطولة منطقة القاهرة سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الحالي.
 

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