تراجع أسعار البصل لـ10 جنيهات بالأسواق .. ما السبب؟

شهدت أسعار البصل في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 45 جنيهًا في بعض المناطق، وهو أعلى مستوى له في تاريخ مصر.

يرجع ارتفاع أسعار البصل إلى عدة أسباب، منها ما يتعلق بانخفاض المساحة المزروعة بالبصل، حيث تراجعت المساحة المزروعة بالبصل في مصر خلال الموسم الماضي بنسبة 15%، وذلك بسبب تدني سعر البصل الموسم قبل الماضي، حيث وصل سعر الطن إلى 800 جنيه فقط.

كما يرجع الارتفاع إلى تأثير التغيرات المناخية، حيث أدت موجة الحر الشديدة التي ضربت مصر خلال الصيف الماضي إلى تلف جزء كبير من محصول البصل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، وزيادة الطلب على البصل، حيث يُعد البصل من الخضراوات الأساسية في المطبخ المصري، حيث يستخدم في العديد من الأطباق الشعبية، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى.

جهود الحكومة لضبط الأسعار

اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط أسعار البصل، منها حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر: تم حظر تصدير البصل بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، بهدف زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، وتوفير البصل من خلال منافذ وزارة الزراعة: توفر وزارة الزراعة البصل في منافذها بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو البصل في منافذ الوزارة 20 جنيهًا.

تراجعت أسعار البصل في الأسواق المحلية المصرية بنحو 10 جنيهات، وذلك بعد قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر جديدة.

قال علي عبدالمحسن، رئيس الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل إلى الخارج أثر بشكل كبير في ضبط الأسعار وتراجع سعر البصل.

وأوضح عبدالمحسن أن قرار الحظر أدى إلى زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، حيث لم يعد المزارعون يضطرون إلى تصدير محصولهم، وبالتالي انخفض السعر.

كما أشار عبدالمحسن إلى أن ضخ البصل «المقور» الجديد، والقادم من الصعيد، ساهم أيضًا في تراجع الأسعار.

توقع عبدالمحسن أن تستمر أسعار البصل في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية.