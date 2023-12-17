عاجل
اَخر موعد لإدراج بيانات الحجاج على البوابة الموحدة للحج تعليق أنشطة موسم الرياض حدادًا على وفاة أمير الكويت
الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تعثر ليفربول بالتعادل السلبي أمام نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

ليفربول يفقد صدارة الدوري الإنجليزي بعد التعثر أمام اليونايتد

وفقد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد التعادل أمام اليونايتد، في المباراة التي لم ترتقي للمستوي الفني المأمول لعشاق الفريقان، حيث سيطر الريدز على مجريات المباراة، لكنه لم ينجح في التسجيل.

في المقابل لجأ مانشستر يونايتد للاعتماد على الأسلوب الدفاعي، وذلك لعدم تلقي أهداف، حيث قرر المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر عدم المغامرة حتى لا يتعرض لخسارة جديدة بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.

فيما نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على برايتون بهدفين نظيفين، ليستفيد من تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد وحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي ويحفزهم قبل موقعة فلومينينسي

طاهر محمد طاهر يعلق على مواجهة الأهلي وفلومنينيسي البرازيلي
الجريدة الورقية