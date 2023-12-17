ليفربول يفقد صدارة الدوري الإنجليزي بعد التعثر أمام اليونايتد

انتهت مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة كبيرة من لاعبي ليفربول على، فقد أهدر الدولي المصري محمد صلاح هدفًا مؤكدًا، حيث سدد الكرة على يسار الحارس أونانا، لاعب اليونايتد، لتكون خارج الملعب.

بينما نجح أونانا في إنقاذ رأسية المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بعدما أخرجها لضربة ركنية، وسط حسرة من لاعب الريدز على عدم التسجيل.

ولم يكن هناك أي ردة فعل من قبل لاعبي مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول، لكن خلال الشوط الثاني نجح إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر في الدفع بلاعبين هجوميين ليظهر الفريق بصورة مميزة عن ما كان عليه خلال أحداث الشوط الأول.

وتعرض ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، للطرد المباشر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المبارة، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أونانا.

الدفاع: فاران، دالوت، إيفانز، لوك شاو.

الوسط: مرابط، مكتوميناى، كوبي ماينو.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أنتونى، أليخاندرو جارناتشو.

وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح اَرسنال، حيث احتل المركز الثاني بـ 38 نقطة، بينما يتصدر الجانرز ترتيب البريميرليج بـ 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 28 نقطة.

وشهدت الفترة الماضية هجومًا شرسًا على تين هاج بسبب النتائج المتذبذبة خلال الفترة الماضية، فتعرض اليونايتد للسقوط في العديد من المباريات، بجانب تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.