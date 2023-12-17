الأردن يشيد بتطوير في البريد المصري.. مثلا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، سامي كامل الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني؛ بمبنى البريد المصري بالقرية الذكية بهدف بحث سبل توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، بحضور أسماء عوايشة، المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة، وأسامة قطيش، مدير التسويق بالبريد الأردني، ومن الجانب المصري إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، ويوسف السباعي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة ويفز الذراع التكنولوجية للبريد المصري.

أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس البريد الأردني تأتي بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات وكذلك نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين، لافتا إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد الأردني بما يساهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا البلدين.

قال سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني: "إن زيارة البريد المصري تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية، والشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية التي أرسى قواعدها الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ما نتج عن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عَمان والتي تم خلالها توقيع اتفاقية خاصة بالتعاون في مجال الحوالات المالية"، مؤكدا سعي البريد الأردني إلى بحث مجالات التعاون البريدية المختلفة وزيادة آفاقها مع البريد المصري وتسهيل التجارة الإلكترونية بين البلدين.

وخلال اللقاء أعرب سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، عن شكره للبريد المصري على حفاوة الاستقبال والروح الطيبة التي شعر بها في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد الأردني ونقل تجربة نجاح البريد المصري في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية ونمذجة مكاتب البريد وتطوير الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن ما تم من تطوير في البريد المصري خلال السنوات الماضية يعد طفرة متقدمة جعلته مثلا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية، مرحبًا بنقل تجربة البريد المصري الرائدة والمتميزة للبريد الأردني متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدولتين.

اصطحب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السيد سامي الداوود رئيس البريد الأردني، في جولة تفقد خلالها مكتب بريد "القرية الذكية" الجديد الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل كفاءة، كما اصطحب عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق، رئيس البريد الأردني في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور مبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي على مر العصور بالإضافة إلى مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الأول.