تأجيل محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، قراراً بتأجيل محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

اقرا أيضاً: شابة تمنع مآساة بعد إصابتها بطلقة في القلب..تفاصيل مؤثرة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 1700 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014، والمقيدة برقم 384 لسنة 2014 كلي شمال بنها، أن المتهمين "م. س ع"، "م. ع م"، و"أ و ع"، و"أ و ع"، و"أ م ع"، و" أ ف ع"، و"م ف ع"، و"م ف ع"، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر.

وجاء ذلك باستخدام الأسلحة النارية "فرد خرطوش، وبنادق آلية" موضع التهم التالية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أ. ف"، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل المتهم "م. ن"، المتهم في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، وقتل من يعترض طريقهم، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق آلية وفرد خرطوش وذخیرة".

وتوجه المتهمون، إلى مسكن المتهم للفتك به وما أن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزل الأخير حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم فحادت إحداها عن الهدف، وأصابت المجني عليه الذي تصادف مروره بمكان الواقعة فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص به والتي أودت بحياته.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.