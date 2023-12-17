ولي عهد السعودية يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل

وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والوفد الرسمي المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وكان في استقباله على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

وعلى صعيد متصل، وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقباله على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

وفي سياق متصل وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس وأذربيجان إلهام علييف إلى مطار دولة الكويت مساء اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في وفاة له المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبالهما على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، ولفيف من أسرة الصباح، وكبار رجال الدولة بالكويت.

كما وصل إلى مطار الكويت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، وكذا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في الكويت، اليوم الأحد، العزاء إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تعازيه ومواساته للشيخ مشعل، والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد العاهل الأردني، خلال تقديمه العزاء، أنه فقد أخا عزيزا برحيل الشيخ نواف الصباح، الذي كرس حياته لخدمة بلده وشعبه وقيادة مسيرة التقدم والازدهار فيه، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وشدد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب الكويت وشعبها العزيز بهذا الظرف الصعب.

ورافق العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، وفد رسمي ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.