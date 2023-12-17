الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ملك الأردن خلال تقديم العزاء في أمير الكويت الراحل: فقدنا أخا عزيزا

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في الكويت، اليوم الأحد، العزاء إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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ملك الأردن ينعى أمير الكويت.. كرس حياته لخدمة بلده

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وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تعازيه ومواساته للشيخ مشعل، والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد العاهل الأردني، خلال تقديمه العزاء، أنه فقد أخا عزيزا برحيل الشيخ نواف الصباح، الذي كرس حياته لخدمة بلده وشعبه وقيادة مسيرة التقدم والازدهار فيه، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

 

وشدد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب الكويت وشعبها العزيز بهذا الظرف الصعب.

 

ورافق العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، وفد رسمي ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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