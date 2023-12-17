الفيدرالي: لا نتوقع خفض الفائدة قبل الربع الثالث من 2024

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليمز، أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض الفائدة حاليا في الوقت الذي يدرس فيه صناع السياسة النقدية ما إذا كانت السياسة مقيّدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والبالغ 2%.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

من جهته، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستك، خفض أسعار الفائدة مرتين العام المقبل، مرجحا أن ذلك لن يحدث قبل الربع الثالث من 2024.

يُشار إلى أن صناع السياسة النقدية يتوقعون 3 تخفيضات لأسعار الفائدة فى الولايات الأميركية المتحدة في المتوسط، في حين يقوم متداولو العقود الآجلة بتسعير ما يصل إلى ستة تخفيضات بدءا من مارس من العام المقبل ، بحسب الاسواق العربية.

والأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض "محل نظر".

وجاءت تعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي جيروم باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.

أسعار صرف الدولار في مصر :

الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات ، اليوم الأحد 17 ديسمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.