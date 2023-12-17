سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأكثر بحثًا بجوجل مصر

تصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، على محركات البحث بموقع “جوجل” بمصر ، بالتزامن مع أول يوم عمل في البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري



ويبحث العديد من المصريين على محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، اليوم الأحد، عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجَّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي

فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في CIB

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

آخر تحديثات البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

فيما شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

فيما شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

